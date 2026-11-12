Campeonato de Bertsolaris

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La primera fase de semifinales se decide este sábado en Biarritz

El frontón Jai Alai acogerá a partir de las 17:00 horas la cuarta y última sesión de semifinales del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris. Cantarán Andoni Rekondo, Julio Soto, Maddalen Arzallus, Maddi Ane Txoperena, Oier Etxeberria y Sustrai Colina. 

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Julio Soto participará en la semifinal de Biarritz. Foto: Bertsozale Elkartea.

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EITB

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Este sábado, a partir de las 17:00 horas, se celebrará la cuarta y última sesión de la primera fase de semifinales del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria en el frontón Jai Alai de Biarritz. Una vez terminado el recital, sabremos qué dieciocho bertsolaris pasarán a las tres sesiones de la segunda fase, ya que las y los seis bertsolaris con menor puntuación no podrán avanzar a la segunda fase.

Antes, cantarán en Biarritz Andoni Rekondo Izagirre, Julio Soto Ezkurdia, Madalen Arzallus Antia, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Oier Etxeberria Zubimendi y Sustrai Colina Acordarrenteria.

Dirigirá el recital Ekhi Erremundegi Beloki, y todavía hay entradas a la venta. Además, la sesión se podrá ver en directo en streaming. 

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Semifinal en Biarritz

Cantarán Andoni Rekondo, Julio Soto, Maddalen Arzallus, Maddi Ane Txoperenak, Oier Etxeberria y Sustrai Colina en busca de un puesto en la segunda ronda de semifinales.
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Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
18:00 - 20:00
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Semifinal en Biarritz
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