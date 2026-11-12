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Semifinal en Biarritz
Euskaraz irakurri: Finalaurrekoa Biarritzen
Cantarán Andoni Rekondo, Julio Soto, Maddalen Arzallus, Maddi Ane Txoperena, Oier Etxeberria y Sustrai Colina en busca de un puesto en la segunda ronda de semifinales.
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