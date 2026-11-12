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Semifinal en Biarritz

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Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
18:00 - 20:00
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Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
Euskaraz irakurri: Finalaurrekoa Biarritzen

Última actualización

Cantarán Andoni Rekondo, Julio Soto, Maddalen Arzallus, Maddi Ane Txoperena, Oier Etxeberria y Sustrai Colina en busca de un puesto en la segunda ronda de semifinales.

Bertsolaritza Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Bertsolaritza

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