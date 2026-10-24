Amets Arzallus gana la primera semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria
El lapurtarra se ha clasificado directamente para la segunda vuelta de semifinales y cantará en Bilbao el 5 de diciembre. La próxima semana se disputará la siguiente semifinal en Eibar.
Amets Arzallus Antia ha ganado la primera semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria disputado este sábado en Larraun-Lekunberri y se ha clasificado directamente para la segunda vuelta de semifinales.
Con todas las entradas vendidas, cerca de 1450 personas se han dado cita en el complejo deportivo Plazaola para disfrutar de un espectáculo que también se ha ofrecido en directo a partir de las 17:00 horas en la plataforma ETB ON, en ETB 2 ON, en la web orain.eus y en bertsoa.eus.
Una vez finalizados todos los ejercicios, las puntuaciones han quedado de la siguiente manera:
- Amets Arzallus Antia____________746.5 puntos
- Beñat Gaztelumendi Arandia_____733 puntos
- Saioa Alkaiza Guallar____________689.5 puntos
- Xabat Illarregi Marzol____________674.5 puntos
- Xabat Galletebeitia Abaroa _______664 puntos
- Gorka Pagonabarraga Agorria_____624 puntos
Los otros cinco bertsolaris que han cantado hoy en Larraun-Lekunberri tendrán la posibilidad de clasificarse para la segunda vuelta de semifinales en función de la puntuación.
Los ejercicios a completar por los participantes han variado con respecto a la fase anterior. Primero han cantado por parejas en 'zortziko handia' y 'zortziko txikia'; después, lo han hecho 'puntuka' hasta completar ocho bertsos; tras ello, cada bertsolari ha cantado individualmente sobre un tema (tres bertsos); y para terminar, han terminado de dos en dos cantando en 'hamarreko txikia'.
En esta fase el jurado está compuesto por Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Egoitz Iradier Martinez de Albeniz, Estitxu Agirre Agirre, Karlos Ibarguren Olalde, Lur Renteria Maleta y Mikel Beaumont Arizaleta. Los secretarios son Ainhoa Goñi Castañares y Aratz Irazustabarrena Garmendia.
La próxima semifinal, en Eibar
La siguiente semifinal será el 31 de octubre en el polideportivo Ipurua de Eibar, a partir de las 17:00 horas. Alaia Martin Etxebeste, Asier Azpiroz Iztueta, Nerea Elustondo Plazaola, Nerea Ibarzabal Salegi, Miren Artetxe Sarasola, y Oihana Iguaran Barandiaran se subirán al escenario ese día.
Las entradas están ya disponibles en bertsosarrerak.eus.