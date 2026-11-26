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Semifinal del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris en Vitoria-Gasteiz
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako Gasteizko finalaurrekoa
Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Beñat Gaztelumendi, Maddi Ane Txoperena, Nerea Ibarzabal y Sustrai Colina estarán en el polideportivo Mendizorrotza en busca de un billete para la final.
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