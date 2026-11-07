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Hace 50 años que falleció el bertsolari Fernando Aire, "Xalbador"

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Se conmemoran 50 años del fallecimiento de Fernando Aire, "Xalbador"
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 50 urte dira Fernando Aire Xalbador bertsolaria zendu zela

EITB

Última actualización

Sus herederos siguen promoviendo la cultura vasca y, sobre todo, los valores recogidos en el libro "Odolaren mintzoa". Muchos dicen que Xalbador era mucho más que un bertsolari. Siguiendo los pasos de Xabier Lete, la Orquesta de Iparralde ofrecerá dos homenajes en noviembre, en Baiona y Urepel.

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