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Hace 50 años que falleció el bertsolari Fernando Aire, "Xalbador"
Euskaraz irakurri: 50 urte dira Fernando Aire Xalbador bertsolaria zendu zela
Sus herederos siguen promoviendo la cultura vasca y, sobre todo, los valores recogidos en el libro "Odolaren mintzoa". Muchos dicen que Xalbador era mucho más que un bertsolari. Siguiendo los pasos de Xabier Lete, la Orquesta de Iparralde ofrecerá dos homenajes en noviembre, en Baiona y Urepel.
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