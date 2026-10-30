31 de octubre

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las semifinales del Campeonato llegan a Eibar

El sábado, cantarán Alaia Martin, Asier Azpiroz, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal, Miren Artetxe y Oihana Iguaran. Todas las entradas están agotadas, pero se podrá seguir por streaming o a través de ETB 2 ON. 

Alaia-Martin-Bertsozale

Alaia Martín participará en la sesión de Eibar. Foto: Bertsozale Elkartea.

Euskaraz irakurri: Txapelketako finalaurrekoak Eibarrera iritsiko dira, bigarren saiorako

EITB

Última actualización

El sábado, 31 de noviembre, las semifinales del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris llegarán al polideportivo Ipurua de Eibar. A partir de las 17:00 horas, cantarán las y los bertsolaris Alaia Martin Etxebeste, Asier Azpiroz Iztueta, Nerea Elustondo Plazaola, Nerea Ibarzabal Salegi y Miren Artetxe Sarasola.

Todas las entradas para el recital están vendidas, por lo que sólo podrán seguir los bertsos por streaming o en ETB2 ON.

Bertsos

Seminfinal en Eibar

Alaia Martin, Asier Azpiroz, Miren Artetxe, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal y Oihana Iguaran cantarán en la segunda cita de semifinales en el polideportivo Ipurua a partir de las 17:00 horas.
Publicidad
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
18:00 - 20:00
Seminfinal en Eibar
Bertsolaritza Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Bertsolaritza

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X