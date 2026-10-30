¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Las semifinales del Campeonato llegan a Eibar
El sábado, cantarán Alaia Martin, Asier Azpiroz, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal, Miren Artetxe y Oihana Iguaran. Todas las entradas están agotadas, pero se podrá seguir por streaming o a través de ETB 2 ON.
Euskaraz irakurri: Txapelketako finalaurrekoak Eibarrera iritsiko dira, bigarren saiorako
El sábado, 31 de noviembre, las semifinales del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris llegarán al polideportivo Ipurua de Eibar. A partir de las 17:00 horas, cantarán las y los bertsolaris Alaia Martin Etxebeste, Asier Azpiroz Iztueta, Nerea Elustondo Plazaola, Nerea Ibarzabal Salegi y Miren Artetxe Sarasola.
Todas las entradas para el recital están vendidas, por lo que sólo podrán seguir los bertsos por streaming o en ETB2 ON.
Bertsos
Seminfinal en Eibar
Alaia Martin, Asier Azpiroz, Miren Artetxe, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal y Oihana Iguaran cantarán en la segunda cita de semifinales en el polideportivo Ipurua a partir de las 17:00 horas.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Agotadas las entradas para la final del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris
EN DIRECTO
Hace min.
Amets Arzallus gana la primera semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria
EN DIRECTO
Hace min.
Semifinal de Larraun-Lekunberri, en directo
EN DIRECTO
Hace min.
Llega la hora de las semifinales en el Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris
EN DIRECTO
Hace min.
Nerea Elustondo vence en Salvatierra, y ya se conocen los 17 bertsolaris clasificados para semifinales
EN DIRECTO
Hace min.
Xabat Illarregi vence en Gotaine-Irabarne y se clasifica para la segunda fase
EN DIRECTO
Hace min.
Julio Soto gana en Tolosa y pasa directamente a las semifinales del Bertsolari Txapelketa
EN DIRECTO
Hace min.
Saioa Alkaiza se impone en Donapaleu y cantará en semifinales
EN DIRECTO
Hace min.
Ane Labaka vence en Lekeitio y se clasifica para la siguiente fase
Cargar más