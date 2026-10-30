El sábado, 31 de noviembre, las semifinales del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris llegarán al polideportivo Ipurua de Eibar. A partir de las 17:00 horas, cantarán las y los bertsolaris Alaia Martin Etxebeste, Asier Azpiroz Iztueta, Nerea Elustondo Plazaola, Nerea Ibarzabal Salegi y Miren Artetxe Sarasola.

Todas las entradas para el recital están vendidas, por lo que sólo podrán seguir los bertsos por streaming o en ETB2 ON.