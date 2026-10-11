Nerea Elustondo vence en la última sesión de Agurain, y ya se conocen los 17 bertsolaris clasificados para semifinales

Nerea Elustondo se ha impuesto en la séptima sesión del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria, la última de la primera fase, por lo que ya se conocen los nombres de los bertsolaris que formarán el grupo de 17 para semifinales. De hecho, además de los siete que se han clasificado directamente tras ganar las sesiones de la primera fase, por orden de puntuación otros 10 han conseguido el pase a la siguiente fase. En total, 24 bertsolaris se enfrentarán en semifinales, ya que a estos 17 se les unirán los siete finalistas de 2022.

El espacio deportivo Lezao de Agurain (Álava) ha acogido esta sesión. Elustondo ha sumado 695.50 puntos en total, por lo que la bertsolari legazpiarra cantará en Eibar (Gipuzkoa), el 31 de octubre.

Así han quedado las puntuaciones de hoy:

Nerea Elustondo Plazaola________695.5

Gorka Pagonabarraga Agorria_____663

Asier Azpiroz Iztueta_____________661

Agin Laburu Rezola______________660.5

Aissa Intxausti Aburruza_________639.5

Irantzu Idoate Funosas___________605.5

La sesión de esta tarde ha sido la último de la primera fase, por lo que ya se conoce la lista de bertsolaris que cantarán en la primera vuelta de las semifinales. Otros 10 bertsolaris han conseguido entrar en competición (ordenados en orden de puntuación): Maddi Ane Txoperena, Aner Peritz, Maddalen Arzallus, Aitor Bizkarra, Oihana Iguaran, Xabat Galletebeitia, Gorka Pagonabarraga, Asier Azpiroz, Agin Laburu y Andoni Rekondo.

Las semifinales partirán el 24 de octubre en Lekunberri (Navarra).