Nerea Ibarzabal ha ganado la sexta semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria, la penúltima, celebrada este sábado por la tarde en Vitoria-Gasteiz, y ha conseguido directamente su pase para la final del 20 de diciembre. En esta sesión, celebrada en el polideportivo de Mendizorrotza, han participado seis bertsolaris.

Como suele ser habitual, el recinto se ha llenado de aficionados a los bertsos para disfrutar de la segunda sesión de la segunda vuelta de las semifinales del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria. Tras la presentación de los temas a cargo de Lierni Altuna Ugarte, los seis bertsolaris han subido al escenario en el orden establecido por sorteo: Nerea Ibarzabal, Aitor Bizkarra, Beñat Gaztelumendi, Maddi Ane Txoperena, Sustrai Colina y Ane Labaka.

Finalizadas todas las pruebas, así ha quedado la clasificación:

Nerea Ibarzabal : 760,5 puntos

: 760,5 puntos Sustrai Colina : 735 puntos

: 735 puntos Beñat Gaztelumendi : 734 puntos

: 734 puntos Ane Labaka : 714,5 puntos

: 714,5 puntos Aitor Bizkarra : 714 puntos

: 714 puntos Maddi Ane Txoperena: 702,5 puntos

El jurado ha estado compuesto por siete personas: Ekaitz Elorriaga, Maialen Berra, Zuhaitz Olazabal, Leire Beloki, Iñigo Legorburu, Jurgi Fuentes y Nerea Bruño. Por su parte, Ainhoa Goñi e Itziar Basterretxea han desempeñado las labores de secretaría de la sesión.

Gracias a este resultado, Ibarzabal se asegura su clasificación para la final. El resto de bertsolaris tendrá que esperar a que concluya la segunda vuelta para conocer sus posibilidades de acceder a ella. Y es que todavía queda por celebrarse la última sesión, que tendrá lugar en Bilbao el 5 de diciembre y pondrá fin a esta fase de semifinales. Las entradas están disponibles en la página web www.bertsosarrerak.eus.

Una vez concluidas todas las semifinales, se sumarán los puntos obtenidos en ambas vueltas y los siete bertsolaris con mayor puntuación conseguirán su pase a la final, que se celebrará el 20 de diciembre.

5 de diciembre | Bilbao