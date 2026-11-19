La final del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris está cada vez más cerca. Las y los dieciocho bertsolaris que continúan en la competición encaran la segunda fase de semifinales, tras la que espera, en la gran final del 20 de diciembre en el Navarra Arena, la txapeldun Maialen Lujanbio.

Tres sesiones decidirán qué siete bertsolaris acompañarán a Lujanbio en la final de Pamplona, y la primera de esas tres semifinales se celebrará este sábado, 21 de noviembre, en San Sebastián.

Estarán sobre el escenario Agin Laburu, Aitor Mendiluze, Aner Peritz, Joanes Illarregi, Julio Soto y Saioa Alkaiza.

El recital comenzará a las 17:00 horas, y todavía hay entradas a la venta en el portal www.bertsosarrerak.eus. Además, se podrá seguir en streaming.