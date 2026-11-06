7 de noviembre

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Gernika-Lumo acoge una nueva semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria

Agin Laburu, Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Ane Labaka, Aner Peritz y Joanes Illarregi buscan un hueco en la final. Todas las entradas están agotadas, pero se podrá seguir por streaming o a través de ETB 2 ON. 

AITOR MENDILUZE PENTSAKOR EITB
Imagen de archivo de Aitor Mendiluze.
Euskaraz irakurri: Azaroaren 7an Gernikan-Lumon izango da Txapelketaren hirugarren finalaurrekoa

EITB

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El sábado, 7 de noviembre, las semifinales del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria llegarán a Gernika-Lumo. La tercera semifinal se celebrará en el frontón Jai-Alai a partir de las 17:00 horas. Agin Laburu, Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Ane Labaka, Aner Peritz eta Joanes Illarregi buscarán un hueco en la final.

Todas las entradas para el recital están vendidas, por lo que sólo podrán seguir la semifinal por streaming o en ETB2 ON.

Bertsolaris

Semifinal del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris en Gernika-Lumo

Los bertsolaris Agin Laburu, Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Ane Labaka, Aner Peritz y Joanes Illarregi competirán en busca de la final.
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Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
18:00 - 20:00
Semifinal del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris en Gernika-Lumo
Bertsolaritza Gernika Lumo Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Bertsolaritza

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