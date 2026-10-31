Nerea Ibarzabal gana la semifinal de Eibar

Nerea Ibarzabal ha ganado la segunda jornada de la primera vuelta de semifinales del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris que se ha disputado en el polideportivo Ipurua de Eibar, por lo que pasará directamente a la segunda vuelta de las semifinales y cantará en Vitoria-Gasteiz el 28 de noviembre.

El resto de bertsolaris sabrá si podrá clasificarse en función de la puntuación de todos los contrincantes al final de la primera vuelta.

Agotadas las entradas, cerca de 1800 aficionados a los bertsos se han dado cita hoy en Eibar.

Las puntuaciones han quedado de la siguiente manera:

Nerea Ibarzabal Salegi___________740 puntos

Alaia Martin Etxebeste__________722 puntu

Miren Artetxe Sarasola__________713.5 puntos

Oihana Iguaran Barandiaran_____701.5 puntu

Nerea Elustondo Plazaola________696 puntos

Asier Azpiroz Iztueta______________642.5 puntos

Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Egoitz Iradier Martinez de Albeniz, Estitxu Agirre Agirre, Karlos Ibarguren Olalde, Lur Renteria Maleta y Mikel Beaumont Arizaleta han ejercido de jueces e Itxaro Juaristi Olaetxea y Miren Itziar Basterretxea Olarreaga han sido las secretarias.

La siguiente jornada, en Gernika-Lumo

La siguiente semifinal será el 7 de noviembre en el frontón Jai-Alai de Gernika-Lumo, a las 17:00 horas.

Los bertsolaris que participarán serán: Agin Laburu Rezola, Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Mendiluze Gonzalez, Ane Labaka Mayoz, Aner Peritz Manterola y Joanes Illarregi Marzol.

Las entradas están a la venta en bertsosarrerak.eus.