Xabat Illarregi vence en Gotaine-Irabarne y se clasifica para la segunda fase
El bertsolari navarro ha obtenido un total de 676.5 puntos y cantará en semifinales el 24 de octubre.
Xabat Illarregi ha ganado la sexta eliminatoria del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria y se ha clasificado para las semifinales.
El bertsolari de Leitza (Navarra) ha sumado 676.5 puntos y cantará en la semifinal de Larraun-Lekunberri (el 24 de octubre).
La eliminatoria de hoy, celebrada en la sala del pueblo de Gotaine-Irabarne (Zuberoa) repleta, ha sido seguida por 630 bertsozales.
El resto de bertsolaris que han cantado junto con Illarregi tendrá la opción de clasificarse para semifinales en orden de puntuación. Las opciones se desvelarán este domingo, ya que mañana finaliza en Salvatierra (Álava) la primera fase del Campeonato.
Así han quedado las puntuaciones de hoy:
- Xabat Illarregi Marzol_______________676.5
- Andoni Rekondo Izagirre____________660
- Aitor Etxebarriazarraga Gabiola_____641.5
- Unai Mendizabal Jauregi____________631
- Onintza Enbeita Maguregi___________624.5
- Ekhiñe Zapiain Arlegi_______________616