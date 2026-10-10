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Xabat Illarregi nagusitu da txapelketako seigarren saioan
Bertsolari nafarra zuzenean sailkatu da finalerdietarako. Gotaine-Irabarnen egin dute gaurko saioa, sarrera guztiak salduta.
Xabat Illarregi nagusitu da gaur, larunbata, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako seigarren saioan, eta zuzenean sailkatu da finalerdietarako.
Leitzarrak 676.5 puntu batu ditu, eta Larraun-Lekunberriko finalaurrekoan kantatuko du.
Gotaine-Irabarneko (Zuberoa) herriko gela lepo bete da, sarrera guztiak salduta baitzeuden. 630 bat lagunek jarraitu dute bertso saioa bertatik bertara.
Illarregirekin batera abestu duten bost bertsolariek puntuazioaren arabera izango dute finalaurrekoetara sailkatzeko aukera. Bihar bertan argituko da hori, Agurainen (Araba) fase honetako azken saioa bukatutakoan.
Hona hemen gaurko puntuazioak:
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