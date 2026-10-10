EUSKAL HERRIKO BERTSOLARI TXAPELKETA
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Xabat Illarregi nagusitu da txapelketako seigarren saioan

Bertsolari nafarra zuzenean sailkatu da finalerdietarako. Gotaine-Irabarnen egin dute gaurko saioa, sarrera guztiak salduta.

Illarregi, Gotaine-Irabarnen. Argazkia: bertsozale.eus

EITB

Azken eguneratzea

Xabat Illarregi nagusitu da gaur, larunbata, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako seigarren saioan, eta zuzenean sailkatu da finalerdietarako. 

Leitzarrak 676.5 puntu batu ditu, eta Larraun-Lekunberriko finalaurrekoan kantatuko du. 

Gotaine-Irabarneko (Zuberoa) herriko gela lepo bete da, sarrera guztiak salduta baitzeuden. 630 bat lagunek jarraitu dute bertso saioa bertatik bertara. 

Illarregirekin batera abestu duten bost bertsolariek puntuazioaren arabera izango dute finalaurrekoetara sailkatzeko aukera. Bihar bertan argituko da hori, Agurainen (Araba) fase honetako azken saioa bukatutakoan. 

Hona hemen gaurko puntuazioak: 

  • Xabat Illarregi Marzol_______________676.5
  • Andoni Rekondo Izagirre____________660
  • Aitor Etxebarriazarraga Gabiola_____641.5
  • Unai Mendizabal Jauregi____________631
  • Onintza Enbeita Maguregi___________624.5
  • Ekhiñe Zapiain Arlegi_______________616
Euskal herriko bertsolari txapelketa nagusia Zuberoa Bertsolaritza

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