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Euskal Herriko Bertsolaritza Txapelketako Donostiako finalaurrekoa
Agin Laburu, Aitor Mendiluze, Aner Peritz, Joanes Illarregi, Julio Soto eta Saioa Alkaiza arituko dira Donostia Arena-Illunben, 17:00etan hasita.
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