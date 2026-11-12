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Biarrizko finalaurrekoa
Andoni Rekondok, Julio Sotok, Maddalen Arzallusek, Maddi Ane Txoperenak, Oier Etxeberriak eta Sustrai Colinak abestuko dute finalerdietako bigarren kanporaketan postu baten bila.
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