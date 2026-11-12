Bertsoak
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Biarrizko finalaurrekoa

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Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
18:00 - 20:00
egun
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Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga

Azken eguneratzea

Andoni Rekondok, Julio Sotok, Maddalen Arzallusek, Maddi Ane Txoperenak, Oier Etxeberriak eta Sustrai Colinak abestuko dute finalerdietako bigarren kanporaketan postu baten bila.

Bertsolaritza Euskal herriko bertsolari txapelketa nagusia Bertsolaritza

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