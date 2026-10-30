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Eibarko finalaurrekoa
Alaia Martin, Asier Azpiroz, Miren Artetxe, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal eta Oihana Iguaran arituko dira kantuan, 17:00etatik aurrera, Ipurua kiroldegian.
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