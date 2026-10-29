Abenduak 20
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finaleko sarrerak guztiak saldu dira

Agortu egin dira abenduaren 20an Nafarroa Arenan, Iruñean, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako azken saioa ikusteko txartelak.
2022ko Bertsolari Txapelketa Nagusiko Fianala. . Iruñea, (Basque Country). 2022ko Abenduak 18. (Gari Garaialde / Bostok Photo)
2022ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala. Argazkia: Gari Garaialde.

EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko Nafarroa Arenan abenduaren 20an jokatuko den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa pabiloian bertan ikusteko sarrera guztiak agortu egin dira. ETBn edo streamingez ikusi beharko dute txartelik gabe gelditu diren bertsozaleek.

"Geroz eta bertsozale gehiago gara. Eta horrela joan gara hazten, ahalik eta bertsozale gehienei bertsoarekin eta txapelketarekin gozatzeko plazak eskainiz. Hau, bat gehiago da. Eta bai, beteko dugu Nafarroa Arena; baina, garrantzitsuena gutako bakoitza betetzea da. Bertsoaz goza dezagun abenduaren 20ra bitarte, baita ostean ere, horretarako astero-astero eta herriz herri hamaika aukera baitaude", nabarmendu du Bertsozale Elkarteak.

Finalaren egunean bertan ere ez da egongo sarrerarik txarteldegian. Hori bai: finalaurrekoetako sarrerak salgai daude oraindik bertsosarrerak.eus webgunean. 

Bertsolaritza Euskal herriko bertsolari txapelketa nagusia Bertsolaritza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X