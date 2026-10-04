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Saioa Alkaiza nagusi laugarren saioan
Bertsolari iruindarrak 683 puntu eskuratu ditu Donapaleun jokatutako kanporaketan, eta finalaurrekoetan kantatzeko txartela lortu du.
Saioa Alkaizak irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako laugarren saioa, eta zuzenean sailkatu da finalaurrekoetarako.
Donapaleun (Nafarroa Beherea) jokatu da larunbateko saioa, eta 450 bertsozaletik gora bildu dira Airetik Gelan.
Ariketa puntuagarri guztiak bukatu ondoren, Alkaizak bildu ditu puntu gehien: 683. Beraz, bertsolari iruindarrak Larraun-Lekunberriko finalaurrekoan kantatuko du urriaren 24an. Oholtza gainean izan diren beste bost bertsolariek puntuazioaren arabera izango dute finalaurrekoetara sailkatzeko aukera.
Horrela geratu dira puntuazioak:
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