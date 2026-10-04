Saioa Alkaiza se impone en Donapaleu y cantará en semifinales

Saioa Alkaiza ha ganado en la cuarta eliminatoria del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria disputada en Donapaleu (Baja Navarra) y se ha clasificado para las semifinales.

Mas de 450 personas han seguido el bertso saio en la sala Airetik. Una vez finalizados todos los ejercicios puntuables, Alkaiza ha vencido con un total de 683 puntos.

De este modo, la bertsolari navarra cantará en la semifinal de Larraun-Lekunberri el 24 de octubre. El resto de bertsolaris tendrá la opción de clasificarse para la siguiente fase en orden de puntuación.

Así han quedado las puntuaciones: