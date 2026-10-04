CAMPEONATO DE BERTSOLARIS DE EUSKAL HERRIA
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Saioa Alkaiza se impone en Donapaleu y cantará en semifinales

La bertsolari pamplonesa ha sumado 683 puntos en la cuarta eliminatoria del campeonato, y ha obtenido el pase para la siguente fase. 

Alkaiza, en Donapaleu. Foto: bertsozale.eus

Euskaraz irakurri: Saioa Alkaiza nagusi Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren laugarren saioan

EITB

Última actualización

Saioa Alkaiza ha ganado en la cuarta eliminatoria del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria disputada en Donapaleu (Baja Navarra) y se ha clasificado para las semifinales. 

Mas de 450 personas han seguido el bertso saio en la sala Airetik. Una vez finalizados todos los ejercicios puntuables, Alkaiza ha vencido con un total de 683 puntos. 

De este modo, la bertsolari navarra cantará en la semifinal de Larraun-Lekunberri el 24 de octubre. El resto de bertsolaris tendrá la opción de clasificarse para la siguiente fase en orden de puntuación.

Así han quedado las puntuaciones: 

  • Saioa Alkaiza Guallar__________683
  • Oihana Iguaran Barandiaran____672.5
  • Maider Arregi Markuleta________659
  • Eneko Lazkoz Martínez_________624.5
  • Iñaki Viñaspre Simon___________613.5
  • Sarai Robles Vitas______________600.5
Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Baja Navarra Bertsolaritza

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