Andoni Egaña, cuatro veces ganador del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria, será el encargado de poner la txapela al o la bertsolari gandora de este año, el 20 de diciembre en Pamplona, según ha anunciado Bertsozale Elkartea.

La asociación Bertsozale Elkartea quiere "agradecer a Egaña su gran labor en el mundo del bertsolarismo, no sólo hacia fuera, sino también hacia dentro".