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Andoni Egaña colocará la txapela a la persona ganadora del Campeonato de Euskal Herria de Bertsos
Bertsozale quiere agradecer a Egaña, el bertsolari que más txapelas ha ganado en la historia del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria, "su enorme trabajo, tanto visible como oculto, dedicado al mundo del bertso".
Euskaraz irakurri: Andoni Egañak jantziko dio txapela irabazleari
Andoni Egaña, cuatro veces ganador del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria, será el encargado de poner la txapela al o la bertsolari gandora de este año, el 20 de diciembre en Pamplona, según ha anunciado Bertsozale Elkartea.
La asociación Bertsozale Elkartea quiere "agradecer a Egaña su gran labor en el mundo del bertsolarismo, no sólo hacia fuera, sino también hacia dentro".
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