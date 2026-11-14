Julio Soto gana la semifinal de Biarritz
Una vez finalizada la primera ronda de semifinales se ha conocido qué 18 bertsolaris han pasado a la segunda y última vuelta. Los 18 bertsolaris cantarán, repartidos en grupos de seis, en Donostia, Gasteiz y Bilbao.
Julio Soto ha ganado la última semifinal de la primera vuelta del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria disputado este sábado en Biarritz y pasará directamente a la segunda vuelta.
Soto cantará en Donostia el 21 de noviembre. Asimismo, ya se han completado las sesiones de la segunda vuelta.
Alrededor de 1.250 personas se han reunido en el Pilokaleku Jai Alai a partir de las 17:00 horas para disfrutar de los bertsolaris. Finalizada la jornada, así han quedado las puntuaciones:
- Julio Soto Ezkurdia________________733.5 puntos
- Sustrai Colina Acordarrenteria______713 puntos
- Maddi Ane Txoperena Iribarren______682 puntos
- Oier Etxeberria Zubimendi___________672.5 puntos
- Maddalen Arzallus Antia_____________672.5 puntos
- Andoni Rekondo Izagirre_____________660 puntos
Con el resultado de Biarritz ha finalizado la primera vuelta de semifinales y ha quedado decidido quiénes serán los 18 bertsolaris que cantarán en la segunda vuelta. Los cuatro ganadores de las cuatro semifinales de la primera vuelta han pasado directamente a la siguiente ronda; y tras ellos, los y las 14 siguientes bertsolaris que han conseguido sumar más puntos.
Estas serán las tres semifinales de la segunda vuelta:
21 noviembre | Donostia
- Agin Laburu Rezola
- Aitor Mendiluze Gonzalez
- Aner Peritz Manterola
- Joanes Illarregi Marzol
- Julio Soto Ezkurdia
- Saioa Alkaiza Guallar
28 de noviembre | Vitoria-Gasteiz
- Aitor Bizkarra Ruiz
- Ane Labaka Mayoz
- Beñat Gaztelumendi Arandia
- Maddi Ane Txoperena Iribarren
- Nerea Ibarzabal Salegi
- Sustrai Colina Acordarrenteria
5 diciembre | Bilbao
- Alaia Martin Etxebeste
- Amets Arzallus Antia
- Miren Artetxe Sarasola
- Nerea Elustondo Plazaola
- Oihana Iguaran Barandiaran
- Xabat Illarregi Marzol
Al finalizar todas las semifinales, se sumarán las puntuaciones de las dos vueltas y pasarán a la final los o las siete bertsolaris que hayan obtenido más puntuación.