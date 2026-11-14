Julio Soto gana la semifinal de Biarritz

Julio Soto ha ganado la última semifinal de la primera vuelta del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria disputado este sábado en Biarritz y pasará directamente a la segunda vuelta.

Soto cantará en Donostia el 21 de noviembre. Asimismo, ya se han completado las sesiones de la segunda vuelta.

Alrededor de 1.250 personas se han reunido en el Pilokaleku Jai Alai a partir de las 17:00 horas para disfrutar de los bertsolaris. Finalizada la jornada, así han quedado las puntuaciones:

Julio Soto Ezkurdia________________733.5 puntos

Sustrai Colina Acordarrenteria______713 puntos

Maddi Ane Txoperena Iribarren______682 puntos

Oier Etxeberria Zubimendi___________672.5 puntos

Maddalen Arzallus Antia_____________672.5 puntos

Andoni Rekondo Izagirre_____________660 puntos

Con el resultado de Biarritz ha finalizado la primera vuelta de semifinales y ha quedado decidido quiénes serán los 18 bertsolaris que cantarán en la segunda vuelta. Los cuatro ganadores de las cuatro semifinales de la primera vuelta han pasado directamente a la siguiente ronda; y tras ellos, los y las 14 siguientes bertsolaris que han conseguido sumar más puntos.

Estas serán las tres semifinales de la segunda vuelta:

21 noviembre | Donostia

Agin Laburu Rezola

Aitor Mendiluze Gonzalez

Aner Peritz Manterola

Joanes Illarregi Marzol

Julio Soto Ezkurdia

Saioa Alkaiza Guallar

28 de noviembre | Vitoria-Gasteiz

Aitor Bizkarra Ruiz

Ane Labaka Mayoz

Beñat Gaztelumendi Arandia

Maddi Ane Txoperena Iribarren

Nerea Ibarzabal Salegi

Sustrai Colina Acordarrenteria

5 diciembre | Bilbao

Alaia Martin Etxebeste

Amets Arzallus Antia

Miren Artetxe Sarasola

Nerea Elustondo Plazaola

Oihana Iguaran Barandiaran

Xabat Illarregi Marzol

Al finalizar todas las semifinales, se sumarán las puntuaciones de las dos vueltas y pasarán a la final los o las siete bertsolaris que hayan obtenido más puntuación.