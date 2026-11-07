Aitor Mendiluze gana la semifinal de Gernika-Lumo
La última semifinal de la primera vuelta tendrá lugar la próxima semana en Biarritz, tras lo cual se sabrá qué bertsolaris pasan a la siguiente fase.
Aitor Mendiluze ha ganado la tercera semifinal del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris disputado esta tarde en Gernika-Lumo y se ha clasificado directamente para la semifinal que tendrá lugar el 21 de noviembre en Donostia.
Agotadas todas las entradas, 1600 aficionados a los bertsos se han dado cita en el frontón Jai Alai para disfrutar de la tercera semifinal de la primera vuelta del campeonato.
Finalizadas todas las pruebas, la puntuación ha quedado de la siguiente manera:
- Aitor Mendiluze González_______713 puntos
- Aner Peritz Manterola__________707 puntos
- Joanes Illarregi Marzol_________707 puntos
- Ane Labaka Mayoz_____________703.5 puntos
- Aitor Bizkarra Ruiz______________694 puntos
- Agin Laburu Rezola_____________687 puntos
El resto de bertsolaris sabrá si se clasifican para la siguiente fase por puntuación, tras la última semifinal de la semana que viene.
El jurado ha estado formado por Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Egoitz Iradier Martinez de Albeniz, Estitxu Agirre Agirre, Karlos Ibarguren Olalde, Lur Renteria Maleta y Mikel Beaumont Arizaleta.
La última semifinal de la primera vueltan en Biarritz
La última semifnal de la primera vuelta se jugará la semana que viene en Biarritz, donde cantarán Andoni Rekondo Izagirre, Julio Soto Ezkurdia, Maddalen Arzallus Antia, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Oier Etxeberria Zubimendi y Sustrai Colina Acordarrementeria.
Las entradas están a la venta en bertsosarrerak.eus.