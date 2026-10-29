20 de diciembre
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Agotadas las entradas para la final del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris

Se han vendido todos los tiques para presenciar la última sesión del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris, que se celebrará el 20 de diciembre en el Navarra Arena, Pamplona.

2022ko Bertsolari Txapelketa Nagusiko Fianala. . Iruñea, (Basque Country). 2022ko Abenduak 18. (Gari Garaialde / Bostok Photo)
Final del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria 2022. Foto: Gari Garaialde.
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finaleko sarrerak guztiak saldu dira

EITB

Última actualización

El público ha agotado todas las entradas puestas a la venta para la final del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris, que se jugará el 20 de diciembre en Pamplona, en el Navarra Arena. Los aficionados y las aficionadas que se hayan quedado sin entradas tendrán que ver la final en ETB o por streaming. 

“Cada vez somos más aficionados y aficionadas a los bertsos. Y hemos ido creciendo, ofreciendo cada vez más plazas, ya sea en el campeonato como fuera de él. Esta es una más. Y sí, llenaremos el Navarra Arena; pero lo importante es llenarnos nosotros mismos y nosotras mismas. Disfrutemos de los bertsos hasta el 20 de diciembre, y más allá de esa fecha ya que existen un montón de oportunidades cada semana en cada pueblo”, explican desde Bertsozale Elkartea. 

El día de la final no habrá entradas en taquilla. Eso sí, todavía quedan entradas para las semifinales en la web bertsosarrerak.eus. 

Bertsolaritza Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Bertsolaritza

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