El bertsolari navarro Julio Soto se ha impuesto este domingo en la quinta sesión de la primera fase del Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, celebrada en el polideportivo Usabal de Tolosa ante más de 1300 aficionados y aficionadas.

Soto ha obtenido 683 puntos, por delante de Amaia Iturriotz, segunda con 651,5 puntos, y Eli Pagola, tercera con 639. También han participado Unai Mendiburu, Oihana Bartra y Aitor Servier.

Pase directo a semifinales

La victoria permite a Julio Soto clasificarse directamente para las semifinales, donde volverá a cantar el próximo 14 de noviembre en Miarritze (Biarritz).

La sesión de Tolosa ha sido la quinta de la primera fase del campeonato. La competición continuará el próximo fin de semana con nuevas sesiones en Gotaine-Irabarnen y Agurain.