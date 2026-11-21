Aitor Mendiluze ha ganado la quinta semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria disputada este sábado en San Sebastián, y se ha clasificado directamente para la final del 20 de diciembre. La sesión, celebrada en Illumbe, ha reunido a seis bertsolaris y ha marcado el inicio de la segunda vuelta del campeonato.

De esta forma, Illumbe de Donostia se ha llenado de aficionados a los bertsos para disfrutar de la segunda vuelta de las semifinales del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria. Los bertsolaris han accedido al polideportivo en el orden acordado por el sorteo tras el temario Ander Aranburu Arriola. Seis bertsolaris han participado en esta ocasión: Aitor Mendiluze, Aner Peritz, Joanes Illarregi, Saioa Alkaiza, Julio Soto y Agin Laburu.

Finalizadas todas las pruebas, así ha quedado la clasificación:

Aitor Mendiluze : 760 puntos

: 760 puntos Joanes Illarregi : 729,5 puntos

: 729,5 puntos Aner Peritz : 719 puntos

: 719 puntos Julio Soto : 696,5 puntos

: 696,5 puntos Agin Laburu : 695,5 puntos

: 695,5 puntos Saioa Alkaiza: 670 puntos

El jurado ha estado compuesto por Ekaitz Elorriaga, Maialen Berra, Zuhaitz Olazabal, Leire Beloki, Iñigo Legorburu, Jurgi Fuentes y Nerea Bruño.

Así, Mendiluze se ha asegurado el pase directo a la final. El resto de bertsolaris tendrá que esperar a que concluya esta segunda vuelta para conocer sus opciones de clasificación. La segunda vuelta contará todavía con dos sesiones más, en Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Esta última, prevista para el 5 de diciembre, cerrará la fase semifinal. Las entradas están disponibles en el portal www.bertsosarrerak.eus

Al finalizar todas las semifinales, se sumarán las puntuaciones de las dos vueltas y pasarán a la final los o las siete bertsolaris que hayan obtenido más puntuación.

28 de noviembre | Vitoria-Gasteiz

Aitor Bizkarra Ruiz

Ane Labaka Mayoz

Beñat Gaztelumendi Arandia

Maddi Ane Txoperena Iribarren

Nerea Ibarzabal Salegi

Sustrai Colina Acordarrenteria

5 de diciembre | Bilbao