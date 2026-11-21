Aitor Mendiluze gana la semifinal de San Sebastián
La segunda vuelta contará todavía con dos sesiones más, en Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Esta última, prevista para el 5 de diciembre, cerrará la fase semifinal. De este modo, los siete bertsolaris con mejor resultado competirán en la gran final, que se celebrará en el Navarra Arena de Pamplona.
Aitor Mendiluze ha ganado la quinta semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria disputada este sábado en San Sebastián, y se ha clasificado directamente para la final del 20 de diciembre. La sesión, celebrada en Illumbe, ha reunido a seis bertsolaris y ha marcado el inicio de la segunda vuelta del campeonato.
De esta forma, Illumbe de Donostia se ha llenado de aficionados a los bertsos para disfrutar de la segunda vuelta de las semifinales del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria. Los bertsolaris han accedido al polideportivo en el orden acordado por el sorteo tras el temario Ander Aranburu Arriola. Seis bertsolaris han participado en esta ocasión: Aitor Mendiluze, Aner Peritz, Joanes Illarregi, Saioa Alkaiza, Julio Soto y Agin Laburu.
Finalizadas todas las pruebas, así ha quedado la clasificación:
- Aitor Mendiluze: 760 puntos
- Joanes Illarregi: 729,5 puntos
- Aner Peritz: 719 puntos
- Julio Soto: 696,5 puntos
- Agin Laburu: 695,5 puntos
- Saioa Alkaiza: 670 puntos
El jurado ha estado compuesto por Ekaitz Elorriaga, Maialen Berra, Zuhaitz Olazabal, Leire Beloki, Iñigo Legorburu, Jurgi Fuentes y Nerea Bruño.
Así, Mendiluze se ha asegurado el pase directo a la final. El resto de bertsolaris tendrá que esperar a que concluya esta segunda vuelta para conocer sus opciones de clasificación. La segunda vuelta contará todavía con dos sesiones más, en Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Esta última, prevista para el 5 de diciembre, cerrará la fase semifinal. Las entradas están disponibles en el portal www.bertsosarrerak.eus
Al finalizar todas las semifinales, se sumarán las puntuaciones de las dos vueltas y pasarán a la final los o las siete bertsolaris que hayan obtenido más puntuación.
28 de noviembre | Vitoria-Gasteiz
- Aitor Bizkarra Ruiz
- Ane Labaka Mayoz
- Beñat Gaztelumendi Arandia
- Maddi Ane Txoperena Iribarren
- Nerea Ibarzabal Salegi
- Sustrai Colina Acordarrenteria