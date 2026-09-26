Oier Etxeberria gana en Altsasu y pasa a la siguiente fase

Oier Etxeberria ha ganado en segunda jornada de la primera fase del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris que se ha disputado este sábado en el frontón Burunda de Alsasua-Altsasu.

Cerca de 500 aficionados se han reunido para presenciar la prueba. Estas han sido las puentuaciones finales:

Oier Etxeberria Zubimendi_______________672.5

Eneko Araiztegi Agirre "Korta" ___________659.5

Txaber Altube Sarrionandia_____________648.5

Imanol Uria Albizuri_____________________647.5

Iñigo Mantzizidor Larrañaga "Mantxi" ____638

Eñaut Martikorena Lizaso_______________637.5

Por lo tanto, Oier Etxeberria se ha clasificado directamente para la primera vuelta de semifinales y cantará en Biarritz el 14 de noviembre.

Los demás bertsolaris tendrán que esperar a que finalice la primera fase para saber si se han clasificado o no a las semifinales.

La siguiente prueba del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria tendrá lugar mañana, domingo, en el frontón Santi Brouard de Lekeitio.