Bertsolarismo
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El Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria arranca hoy en Hazparne

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2022ko Bertsolari Txapelketa Nagusiko Fianala. . Iruñea, (Basque Country). 2022ko Abenduak 18. (Gari Garaialde / Bostok Photo)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hazparnen abiatuko da gaur Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa

EITB

Última actualización

Desde hoy y hasta el 20 de diciembre, 50 bertsolaris se volcarán para intentar enfundarse la txapela de la final que se disputará en Pamplona. En las siete eliminatorias de la primera fase cantarán 42 bertsolaris, y 17 pasarán a las semifinales, donde se sumarán quienes fueron finalistas de 2022.

Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Bertsolaritza

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