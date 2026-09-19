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El Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria arranca hoy en Hazparne
Euskaraz irakurri: Hazparnen abiatuko da gaur Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa
Desde hoy y hasta el 20 de diciembre, 50 bertsolaris se volcarán para intentar enfundarse la txapela de la final que se disputará en Pamplona. En las siete eliminatorias de la primera fase cantarán 42 bertsolaris, y 17 pasarán a las semifinales, donde se sumarán quienes fueron finalistas de 2022.
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