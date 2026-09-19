Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Hazparnen abiatuko da gaur Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa
Gaurtik abenduaren 20ra bitartean, 50 bertsolari buru-belarri arituko dira Iruñean jokatuko den finaleko txapela janzteko. Lehenengo faseko zazpi kanporaketetan 42 arituko dira, eta 17 pasatuko dira finalaurrekoetara; horiei 2022ko finalistak batuko zaizkie.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
'Lazkao Txiki' omendu dute bere sorterrian, jaio zela 100 urte bete direnean
ZUZENEAN
Duela min.
50 bertsolari lehiatuko dira Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan
ZUZENEAN
Duela min.
Iñaki Viñespre: "Egia esan, espero nuen besteak gainetik egotea, oso saio ona egin baitzuten bost bertsolariek"
ZUZENEAN
Duela min.
Iñaki Viñasprek irabazi du 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketa
ZUZENEAN
Duela min.
Arabako Bertsolari Txapelketaren finala gaur arratsaldean jokatuko da eta zuzenean eskainiko du ORAIN albiste zerbitzuak
ZUZENEAN
Duela min.
Arabako Bertsolari Txapelketa
ZUZENEAN
Duela min.
Arabako sei bertsolari finalistak, larunbatera begira
ZUZENEAN
Duela min.
Peru Abarrategik irabazi du Aramaioko finalaurrekoa eta erabakita geratu da nortzuk jokatuko duten Arabako Bertsolari Txapelketa
ZUZENEAN
Duela min.
Aroa Arrizubietak irabazi du Arabako Bertsolari Txapelketako Oiongo saioa
Gehiago ikusi