Bertsolaritza
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Hazparnen abiatuko da gaur Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa

Iragarkia
2022ko Bertsolari Txapelketa Nagusiko Fianala. . Iruñea, (Basque Country). 2022ko Abenduak 18. (Gari Garaialde / Bostok Photo)
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gaurtik abenduaren 20ra bitartean, 50 bertsolari buru-belarri arituko dira Iruñean jokatuko den finaleko txapela janzteko. Lehenengo faseko zazpi kanporaketetan 42 arituko dira, eta 17 pasatuko dira finalaurrekoetara; horiei 2022ko finalistak batuko zaizkie.

Euskal herriko bertsolari txapelketa nagusia Bertsolaritza

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