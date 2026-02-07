BERTSOLARITZA
Aroa Arrizubietak irabazi du Arabako Bertsolari Txapelketako Oiongo saioa

Txapelketako lehen saioa irabazita, finalaurrekoetarako pase zuzena eskuratu du gasteizko bertsolariak. Hurrengo saioa otsailaren 15ean izango da Laudioko Kasinoan, 17:30ean.
Aroa Arrizubieta gaur Oionen. Argazkia: Bertsozale elkartea
EITB

Larunbat honetan abiatu da Arabako Bertsolari Txapelketa eta Aroa Arrizubieta Barredo gasteiztarrak irabazi du Oionen jokatu den lehen saioa. Ondorioz, finalaurrekoetarako pase zuzena eskuratu du.

Hemezortzi bertsolarik ekin diote 2026ko txapelketaren lehen faseari, eta fase horretako lehen norgehiagoka Oiongo Bazterra aretoan jokatu da, erabat beteta zegoela.

Hamairuna bertso puntuagarri kantatu dituzte bertsolariek, eta ariketa guztiak egin ondoren, Aroa Arrizubietak lortu du puntu gehien: 269 puntu. 

Honela geratu dira puntuazioak:

Aroa Arrizubieta: 269 puntu

Martin Abarrategi : 256 puntu

Iñaki Viñaspre: 249 puntu

Sabin Abarrategi: 243,5 puntu

Unai Anda : 238,5 puntu

Felipe Zelaieta: 222,5 puntu

Hurrengo saioa otsailaren 15ean izango da Laudi0ko Kasinoan, 17:30ean.

Gasteiz Bertsolaritza Oion Araba

