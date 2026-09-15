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Rinden un sentido homenaje a 'Lazkao Txiki', cuando se cumplen 100 años de su nacimiento

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lazkao txiki
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Lazkao Txiki' omendu dute bere sorterrian, jaio zela 100 urte bete direnean

EITB

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Joxe Miel Iztueta, 'Lazkao Txiki', ha sido homenajeado en su pueblo natal cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Nacido en el caserío Abaliñe de Lazkaomendi, se inició en el bertsolarismo con apenas nueve años y dejó tras de sí un legado imborrable que le convirtió en toda una leyenda.

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