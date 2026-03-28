BERTSOLARISMO

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La final del Campeonato de Bertsolaris de Álava se disputará esta tarde y será ofrecida en directo por el servicio de noticias ORAIN

Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre y Peru Abarrategi se enfrentarán en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. La asociación Martxoak 3 pondrá la txapela al ganador o a la ganadora. 

Los seis finalistas, en la presentación de la final. Foto: bertsozale.eus

Euskaraz irakurri: Arabako Bertsolari Txapelketaren finala gaur arratsaldean jokatuko da eta zuzenean eskainiko du ORAIN albiste zerbitzuak
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EITB

Última actualización

El bertsolarismo tiene este sábado una cita importante en el palacio de congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, donde se disputará la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava. La final comenzará a las 17:30 horas, aunque podrá seguirse en directo en el servicio de noticias ORAIN y en ETB1ON. 

Los finalistas son Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre y Peru Abarrategi. Tres de ellos — el campeón de 2022 Peru Abarrategi, el veterano Iñaki Viñaspre y la vencedora de 2024, Aroa Arrizubieta — saben lo que es una final, para los otros tres será la primera vez. Los seis subirán al escenario con la intención de ofrecer una buena actuación y, sin olvidar la competición, han reconocido que será ante todo "una final entre amigos". 

Al ganador o a la ganadora le pondrán la txapela los miembros de la Asociación Martxoak 3. Precisamente, este 2026 se han cumplido 50 años de la masacre del 3 de marzo 1976 y desde Arabako Bertsozale Elkartea han querido rendir homenaje a las víctimas de aquella matanza. 

Los seis bertsolaris tendrán que cantar 19 bertsos puntuables, y solo dos accederán a la fase final. 

 

Araba-Álava Vitoria-Gasteiz Bertsolaritza

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Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe.
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