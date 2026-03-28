BERTSOLARISMO
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Iñaki Viñaspre gana el Campeonato de Bertsolaris de Álava 2026

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñaki Viñasprek irabazi du 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketa
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EITB

Última actualización

Iñaki Viñaspre Simón y Unai Anda Delika han sido los que más puntos han conseguido en la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava 2026. Al final, Viñaspre se ha puesto la txapela. Los miembros de la Asociación 3 de Marzo le han entregado la txapela a Viñaspre.

Bertsolaritza Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca

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Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe.
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