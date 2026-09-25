Irán propone a Estados Unidos un plan de siete días para cesar las hostilidades

Irán ha propuesto a Estados Unidos un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar posteriormente conversaciones integrales sobre el programa nuclear de su país.

Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní, ha dicho en declaraciones a los periodistas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas que la propuesta refleja fielmente los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento acordado entre Estados Unidos e Irán en junio, pero que se desmoronó rápidamente, ha informado este viernes The New York Times.

Ha afirmado que Irán está listo para comenzar a implementar el plan tan pronto como Washington dé su visto bueno.

"Hemos presentado un plan a Estados Unidos a través de intermediarios, según el cual, si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho de Ormuz se abriría al finalizar el séptimo día y se reanudarían las conversaciones", ha agregado Araqchí.

Ha precisado, además, que "sería mejor" alcanzar un acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

Funcionarios iraníes han explicado que, si bien la propuesta es esencialmente la misma que el memorando de entendimiento de junio, está diseñada para avanzar a un ritmo mucho más rápido. En el acuerdo anterior, se había establecido un plazo de 60 días para llegar a las negociaciones nucleares, explica el Times.

Según las condiciones fijadas por Irán para el acuerdo, durante esos siete días cesarían todas las hostilidades, incluidas las que tienen lugar en el Líbano; Estados Unidos liberaría los activos iraníes congelados; eximiría de sanciones al petróleo iraní y levantaría el bloqueo naval contra Irán. Luego, el último día, se abriría el estrecho de Ormuz.