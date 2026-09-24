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Trump ofrece a Xi Jinping trabajar juntos para un "futuro mejor" para ambos países
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, trabajar juntos para forjar "un futuro mejor" para ambos países, al recibirlo en la Casa Blanca. Por su parte, el líder asiático ha asegurado que las dos potencias deben seguir compitiendo, pero manteniéndose lejos “del conflicto y la confrontación”.
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