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Trump ofrece a Xi Jinping trabajar juntos para un "futuro mejor" para ambos países

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Washington (United States), 24/09/2026.- United States President Donald J Trump welcomes Chinese President Xi Jinping on the South Portico of the White House in Washington, DC, USA, 24 September 2026. President Xi is on a three-day state visit, marking his first trip to DC in 11 years. (Estados Unidos) EFE/EPA/Annabelle Gordon / POOL
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Trumpek elkarrekin lan egitea eskaini dio Xi Jinpingi, bi herrialdeentzat "etorkizun hobea" lortzeko

EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, trabajar juntos para forjar "un futuro mejor" para ambos países, al recibirlo en la Casa Blanca. Por su parte, el líder asiático ha asegurado que las dos potencias deben seguir compitiendo, pero manteniéndose lejos “del conflicto y la confrontación”. 

Estados Unidos Donald Trump China Internacional

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