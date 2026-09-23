Pezeshkian acusa ante la ONU a Estados Unidos e Israel de terrorismo

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reclamado este miércoles ante la Asamblea General de la ONU el derecho a defenderse y trabajar la energía nuclear, al tiempo que ha acusado a Estados Unidos de ser el verdadero responsable de la inestabilidad en la región. "No somos terroristas", ha enfatizado.

"Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo fue asesinado. Sin ningún fundamento jurídico, sin ningún motivo. Vengo de un Irán donde bombardearon una escuela (...) Eran niños inocentes que no habían cometido crimen alguno", ha lamentado Pezeshkian al tiempo que ha mostrado imágenes de los funerales.

"Estados Unidos, utilizando armas con múltiples ojivas, se llevaron por delante a los niños. (...) Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales", ha expresado el presidente iraní, quien ha incidido en que su país no ha hecho más que defenderse "con toda la fuerza posible".

Tras estas declaraciones, el único representante de la delegación estadounidense presente en el pleno ha abandonado la sala.

Pezeshkian ha asegurado que la guerra en la región les ha sido impuesta y ha cuestionado que Irán sea bombardeado mientras se sienta en la mesa de negociación al mismo tiempo que Israel comete impunemente un genocidio en la Franja de Gaza.

"¿Somos nosotros la fuente de la inestabilidad? ¿Somos los que causamos la inestabilidad? ¿Los que cometen actos terroristas y violan los derechos? ¿Son ellos los protectores de la paz y la estabilidad?", se ha preguntado Pezeshkian, que ha recordado que al igual que Irán se ha sometido al escrutinio internacional, Israel nunca ha permitido una revisión de su capacidad nuclear.

En ese sentido, ha recordado que Israel no es miembro de los tratados contra la proliferación de armas nucleares y que "durante su vergonzosa existencia no ha permitido ni una inspección y, sin embargo, se les premia con todos los medios necesarios bombardear cualquier capital de la región a voluntad".

"El arma nuclear está en Israel, pero los inspectores están en Irán. Israel asesina, pero es Irán el que padece las sanciones", ha apuntado Pezeshkian, quien ha insistido en que tan solo buscan la energía nuclear para "poder progresar, no para amenazar a las sociedades".

"Para nosotros la tecnología nuclear pacífica forma parte del progreso inherente. Para nuestros pacientes supone tratamiento, para el sector agrícola supone seguridad alimentaria, para la industria supone progreso", ha dicho.

"Irán no acepta que la energía nuclear esté a disposición exclusiva de unos pocos. No vamos a bajar la cabeza y ceder el derecho que nos corresponde. Decimos no a las armas nucleares, pero también no a las limitaciones a la tecnología nuclear", ha expresado

Pezeshkian ha concluido su intervención apelando a la cooperación y a la igualdad de derechos entre las naciones, advirtiendo a su vez a los países de Oriente Próximo que ninguno de ellos por sí solo es capaz de conseguir la estabilidad en la región. "Cuando unos objetivos solo benefician a unos cuantos privilegiados, el mundo es uno mucho más peligroso para todos", ha dicho.

Guerra

Respecto al conflicto abierto entre el país persa y Estados Unidos, Pezeshkian ha asegurado que Irán no se rendirá, pero que cree en la diplomacia para poner fin al conflicto.