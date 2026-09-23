Polémica por el uso de gas pimienta en el Congreso: Precintadas varias zonas y una diputada del PP expulsada
La presidenta del Congreso ha expulsado a una diputada del PP por enseñar un espray de gas pimienta durante su intervención en la sesión de control al Gobierno. Tras el incidente, un asesor del PP ha reconocido haber manipulado el espray en un baño de la Cámara Baja.
El Congreso de los Diputados ha precintado este miércoles varios baños, un comedor, las cocinas y zonas aledañas, incluidos los despachos de Vox y EH Bildu, después de que alguien vaciara un espray de gas pimienta, según han informado fuentes de la Cámara baja. Además, al menos una mujer y otras 11 personas han sido atendidas por los servicios médicos de la Cámara.
Las instalaciones precintadas se encuentran en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, enfrente del Palacio del Congreso, donde se celebra desde las 09:00 horas la sesión de control al Gobierno.
Durante la misma, cuando faltaban cinco minutos para las 10:00 horas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a la diputada del PP Ana Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta.
Las citadas fuentes han explicado que el aviso del incidente se ha producido a las 10:26 horas, después de que los ujieres fueran alertados de un olor fuerte en la zona y vieran a una mujer vomitando.
Los equipos de seguridad del Congreso están ya revisando las cámaras para averiguar el origen del incidente.
Un asesor del PP reconoce haber manipulado el espray pimienta
Desde el primer momento, la diputada popular Vázquez se ha desmarcado de lo sucedido. "Yo no he vaciado nada en el baño", ha afirmado en una entrevista en Antena 3 en la que ha insistido en que lo sucedido se ha producido en un edificio en el que no está su despacho.
Posteriormente, un asesor del PP ha reconocido que ha sido él quien ha "lavado" en un baño del Congreso el espray pimienta que una diputada de su partido había mostrado en el hemiciclo.
Fuentes del partido han explicado que ha sido la diputada Vázquez, quien le ha pedido al asesor que "limpiara" el espray, ya que lo iba a tocar mucha gente, y que al hacerlo han salido restos del gas.
El trabajador ha lamentado lo sucedido tras narrar lo ocurrido y dar explicaciones.
Vázquez (PP) advierte que volverá a llevar el bote de gas pimienta
La diputada Vázquez ha advertido que volverá a llevar al Congreso el bote de gas pimienta "las veces que haga falta".
En los pasillos del Congreso, Vázquez ha insistido en que el bote, que estaba "vacío", no es ningún arma por eso es que ha avisado de que lo volverá a hacer "las veces que haga falta".
Eso sí, ha recriminado a la presidenta de la Cámara, a la que ha tachado de "ministra 23" y de "hooligan" del Gobierno, que desconozca el reglamento de armas y la ha acusado de "reventar" la sesión plenaria con este incidente para tratar de salvar a un Gobierno "acorralado y carcomido por la corrupción".