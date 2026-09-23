Polémica por el uso de gas pimienta en el Congreso: Precintadas varias zonas y una diputada del PP expulsada

El Congreso de los Diputados ha precintado este miércoles varios baños, un comedor, las cocinas y zonas aledañas, incluidos los despachos de Vox y EH Bildu, después de que alguien vaciara un espray de gas pimienta, según han informado fuentes de la Cámara baja. Además, al menos una mujer y otras 11 personas han sido atendidas por los servicios médicos de la Cámara.

Las instalaciones precintadas se encuentran en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, enfrente del Palacio del Congreso, donde se celebra desde las 09:00 horas la sesión de control al Gobierno.

Durante la misma, cuando faltaban cinco minutos para las 10:00 horas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a la diputada del PP Ana Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta.

Las citadas fuentes han explicado que el aviso del incidente se ha producido a las 10:26 horas, después de que los ujieres fueran alertados de un olor fuerte en la zona y vieran a una mujer vomitando.

Los equipos de seguridad del Congreso están ya revisando las cámaras para averiguar el origen del incidente.