Arqueología

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Hallan otra puerta de los Canónigos y una moneda islámica en las excavaciones del entorno de la catedral de Pamplona

La puerta conserva aproximadamente dos metros de altura y cuenta con una anchura de 1,40 metros. También han aparecido diversos elementos de época romana, como restos de vasija sigillata. Sin embargo, uno de las piezas "más sorprendentes" ha sido una moneda islámica en un buen estado de conservación.
Imagen de las excavaciones REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-GORKA BEUNZA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/9/2026
Imagen de las excavaciones. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Kalonjeen bigarren ate bat eta txanpon islamiar bat aurkitu dituzte Iruñeko katedralaren inguruko indusketetan

Agencias | EITB

Última actualización

La nueva fase de las excavaciones de la ronda del Obispo Barbazán, en la trasera de la catedral de Pamplona, ha sacado a la luz una segunda puerta de los Canónigos, construida en un sustrato inferior a la puerta medieval que se descubrió el año pasado.

Se trata de una puerta aún más antigua, construida justo debajo. Es una construcción incompleta, puesto que parte de ella se eliminó al abrir la puerta superior, y no se encuentra estrictamente alineada con ella, sino un poco desviada debido a problemas constructivos que surgieron con las sucesivas ampliaciones de la torre Barbazana y de la antigua muralla medieval de la ciudad de la Navarrería.

La puerta conserva aproximadamente dos metros de altura y cuenta con una anchura de 1,40 metros. Para levantar la nueva torre se reforzó "considerablemente" la zapata, anulando la puerta antigua y aportando diferentes rellenos, entre ellos materiales procedentes de un nivel de incendio datado entre los siglos VI y VIII.

Este no es el único hallazgo surgido en los trabajos de excavación. También han aparecido diversos elementos de época romana, como restos de vasija sigillata y alguna moneda. Sin embargo, uno de las piezas "más sorprendentes" ha sido una moneda islámica en un buen estado de conservación.

Según las personas expertas, a falta de una limpieza detallada, la moneda puede situarse entre los siglos VIII o IX. La pieza ha aparecido en un estrato de tierra que se correspondería con "un incendio muy intenso, que habría supuesto la destrucción total de esa parte de la ciudad". La datación del nivel de incendio se sitúa entre los siglos VI y VIII.

Pamplona Sociedad Navarra

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