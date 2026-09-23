Precintan varias zonas del Congreso tras detectarse un espray tóxico
La presidenta del Congreso ha expulsado a una diputada del PP por enseñar un espray de gas pimienta durante su intervención en la sesión de control al Gobierno. Tras el incidente, la diputada popular ha advertido de que volverá a llevar a la Cámara el bote de gas pimienta "las veces que haga falta".
El Congreso de los Diputados ha precintado este miércoles los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara en esa zona un espray tóxico, según han informado fuentes de la Cámara baja. Además, una mujer ha sido atendida por los servicios médicos de la Cámara.
Las instalaciones precintadas se encuentran en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, enfrente del Palacio del Congreso, donde se celebra desde las 09:00 horas la sesión de control al Gobierno.
Durante la misma, cuando faltaban cinco minutos para las 10:00 horas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a la diputada del PP Ana Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta.
Las citadas fuentes han explicado que el aviso del incidente se ha producido a las 10:26 horas, después de que los ujieres fueran alertados de un olor fuerte en la zona y vieran a una mujer vomitando.
Los equipos de seguridad del Congreso están ya revisando las cámaras para averiguar el origen del incidente.
Ana Vázquez (PP) advierte que volverá a llevar el bote de gas pimienta
La diputada Ana Vázquez advierte que volverá a llevar al Congreso el bote de gas pimienta "las veces que haga falta".
En los pasillos del Congreso, Vázquez ha insistido en que el bote, que estaba "vacío", no es ningún arma por eso es que ha avisado de que lo volverá a hacer "las veces que haga falta".
Eso sí, ha recriminado a la presidenta de la Cámara, a la que ha tachado de "ministra 23" y de "hooligan" del Gobierno, que desconozca el reglamento de armas y la ha acusado de "reventar" la sesión plenaria con este incidente para tratar de salvar a un Gobierno "acorralado y carcomido por la corrupción".