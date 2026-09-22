Euskadi participará este miércoles, por primera vez, en un Grupo de Alto Nivel (GAN) preparativo del Ecofin —el Consejo Europeo que reúne a ministros de Economía y Finanzas—, dedicado a la fiscalidad, tal y como ha explicado hoy la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



La participación de Euskadi en este órgano se deriva, ha explicado, de los acuerdos alcanzados en Comisión Mixta del Concierto Económico, encaminados a dotar al País Vasco de visibilidad e interlocución en determinados organismos europeos.



En este caso, el asunto que tratará la reunión del Grupo de Alto Nivel en Bruselas versará sobre fiscalidad, que es competencia de Euskadi a través de sus haciendas forales.



En representación del Gobierno Vasco acudirá a la reunión Javier García Ross, asesor para fiscalidad internacional del Departamento de Hacienda y Finanzas y coordinador de la Comisión de Fiscalidad Internacional de Euskadi, han confirmado fuentes del Departamento de Hacienda.



Ubarretxena ha considerado que la presencia vasca en dicho foro constituye "un avance fundamental" en el reconocimiento del autogobierno financiero del País Vasco y de su capacidad para defender sus intereses en foros internacionales.