El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz, conformado por PSE-EE y PNV, ha cerrado con Elkarrekin un acuerdo sobre la tasa turística que permitirá cobrar, a partir del 1 de enero de 2027, una cuota de 6,5 euros por estancia tanto para los establecimientos hoteleros de 5 estrellas como para las viviendas de uso turístico.

Según ha informado el Ayuntamiento, el dinero recaudado se destinará a mitigar el impacto de la actividad turística y a la mejora de los servicios de la ciudad y conservación del espacio público que también disfrutan las personas de visita en la capital alavesa.

El acuerdo entre el equipo de gobierno municipal y Elkarrekin se concretará mañana miércoles en la comisión de Hacienda, donde se votarán las enmiendas de los grupos al proyecto de ordenanza que regula este impuesto turístico. Tras el debate de las enmiendas en la comisión de Hacienda el proyecto será aprobado inicialmente en el pleno del viernes, será ratificado definitivamente en noviembre y entrará en vigor en 2027.

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha destacado que "es razonable que, si utilizan temporalmente estos recursos, los visitantes realicen una aportación moderada para contribuir a su mantenimiento y mejora".



Por su parte, la portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, ha destacado que este acuerdo permite anticiparse a que la "turistificación genere problemas sobre la vivienda, los barrios o la convivencia".

