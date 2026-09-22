Gasteizko Udalak 6,5 euroko tasa turistikoa aplikatuko die bost izarreko hotelei eta etxebizitza turistikoei
Udal Gobernuak eta Elkarrekinek astearte honetan akordioa lortu dute egonaldi turistikoen gaineko zerga ezartzeko. Udalbatzak azaroan onartuko du, behin betiko, ordenantza berria eta 2027an sartuko da indarrean.
Gasteizko Udal Gobernuak (PSE-EAJ) eta Elkarrekin Gasteiz taldeak gaur goizean akordioa lortu dute egonaldi turistikoen gaineko zerga ezartzeko. Horren arabera, 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera 6,5 euroko kuota aplikatuko zaie bost izarreko hotelei eta erabilera turistikorako etxebizitzei.
Udalak jakinarazi duenez, bildutako dirua turismoaren inpaktua arintzeko erabiliko da eta baita hiriko zerbitzu publikoak hobetzeko eta espazio publikoa kontserbatzeko ere.
Udal Gobernuaren eta Elkarrekin Gasteiz taldearen arteko akordioa asteazken honetan gauzatuko da Ogasun Batzordean, ordenantza berriari taldeek aurkeztutako zuzenketak bozkatzen direnean. Ogasun Batzordean onartu ondotik, Udalbatzak ordenantza onartuko du behin-behinean ostiraleko bilkuran. Azaroan behin betiko onartuko da eta 2027ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak azpimarratu duenez, "zentzuzkoa da bisitariek (hiriko) baliabideak mantentzen eta hobetzen laguntzea horiek aldi baterako erabiltzen badituzte".
Bestalde, Garbiñe Ruiz Elkarrekin Gasteiz taldeko bozeramaileak azpimarratu duenez, akordio horri esker aurrea hartuko zaie "turistifikazioak etxebizitzan, auzoetan edo bizikidetzan" arazoak sor ditzakeen arazoei.