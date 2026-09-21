30.000 etxebizitza publiko berri eraikitzea "posible" dela berretsi du EH Bilduk
Pello Otxandiano koalizio subiranistaren Eusko Legebiltzareko buruak "anbizioa" eskatu du politika publikoetan, "etxebizitza larrialdialdiari" aurre egiteko.
Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko buruak "anbizioa" eskatu du Euskadik bizi duen "etxebizitza larrialdiari" aurre egiteko politika publikoetan, Eusko Jaurlaritzak Etxebizitzaren Euskal Funts Soziala aurkeztu ostean. Funts horrek 2.000 milioi mobilizatuko ditu zortzi urtean arrazoizko alokairuko 10.000 etxebizitza eraikitzeko, eta 2027an hasiko du bere ibilbidea, 450 milioi euro inbertitu eta Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat udalerritan lehenengo 2.100 etxebizitzak sustatzeko.
Ohar batean, Otxandianok berretsi du posible dela "30.000 etxebizitza publiko berri eraikitzea eta beste 30.000 mobilizatzea Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan", baina, horretarako, "anbizioa" behar dela, alderdi soberanistak 'Posible 30K'ekimenean planteatu zuen bezala.
"Ez da irudipen bat. Joan den astean Vienako etxebizitza eredu aitzindaria bertatik bertara ezagutzeko aukera izan genuen, eta borondate politikoa baldin badago posible dela frogatu ahal izan genuen", esan du.
Ildo horretan, gogorarazi du Vienako ereduak "bi gako nagusi" dituela: "sektore publikoak parke publikoaren sustapenean, garapenean eta mantentzean zuzenean esku hartzea; eta etxebizitza eskuragarriak sustatzeko irabazi-asmo mugatuarekin jarduten duen hirugarren sektore bat egotea".
"Gure herrialdean ere baditugu baldintza instituzional eta finantzario nahikoak Vienako ereduan oinarritutako etxebizitza-politika bat garatzeko eta esperientzia hau gure herrira ekartzeko. EH Bilduk norabide horretan lan egingo du", adierazi du.