EH Bildu insiste en que "es posible" promover la construcción de 30 000 nuevas viviendas públicas y movilizar otras 30 000

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha pedido "ambición" en las políticas públicas que estén "a la altura de la emergencia habitacional" en Euskadi, después de que el Gobierno Vasco haya presentado el Fondo Social Vasco de Vivienda, que movilizará 2000 millones para construir en ocho años en torno a 10 000 viviendas de alquiler asequible, y que comenzará su andadura en 2027 con una primera fase que permitirá invertir 450 millones de euros y promover las primeras 2100 viviendas en distintos municipios de la Comunidad Autónoma Vasca.



En un comunicado, Otxandiano ha reiterado que "es posible promover la construcción de 30.000 nuevas viviendas públicas y movilizar otras 30.000 en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa" pero, para ello, "hace falta ambición", tal como planteó la formación soberanista en su iniciativa 'Posible 30K'.



"No es un espejismo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano el pionero modelo de vivienda de Viena y pudimos demostrar que, si hay voluntad política, es posible", ha apuntado.



En este sentido, ha recordado que el modelo vienés "tiene dos claves principales: la intervención directa del sector público en la promoción, desarrollo y mantenimiento del parque público; y la existencia de un tercer sector que opera con un ánimo de lucro limitado en el fomento de la vivienda asequible".



"En nuestro país también tenemos las condiciones institucionales y financieras suficientes para desarrollar una política de vivienda inspirada en el modelo vienés y traer esta experiencia a nuestro país. EH Bildu trabajará en esa dirección", ha indicado.