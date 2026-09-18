Los taxis de Donostia paran su servicio durante tres horas en la apertura del Zinemaldia

Los taxis de Donostia y la Zona de Régimen Especial de Donostialdea han dejado de prestar servicio este viernes, de 18:00 a 21:00 horas, coincidiendo con la apertura del Festival de Cine de San Sebastián, en protesta por "las irregularidades" de la actividad de los vehículos con conductor (VTC).

A través de un comunicado, la Federación Vasca del Taxi afirma que el parón afectará a más de 400 taxis y cuenta con la adhesión de las dos asociaciones que prestan servicio en la capital guipuzcoana (Radio Taxi Donosti y Vallina), así como de la totalidad de los taxis de la Zona de Régimen Especial, que integra los once municipios del área de Donostialdea. Al paro también se han sumado también los vehículos de Hondarribia e Irun que ofrecen servicio en el aeropuerto.

La Federación sostiene que las inspecciones realizadas en los últimos meses "han venido confirmando la existencia de incumplimientos reiterados" de la normativa vigente por parte de los VTC, pero considera que la respuesta administrativa

"sigue siendo insuficiente para garantizar su cumplimiento efectivo". Por lo tanto, reclama "un refuerzo de la labor inspectora y sancionadora", así como "mayor responsabilidad de las plataformas digitales para impedir que se oferten servicios que no pueden prestarse conforme a la regulación vigente".

El paro y la manifestación forman parte de "un calendario de movilizaciones" que la Federación tiene intención de "repetir de forma periódica" y que, según avisa, "se irá intensificando hasta que las administraciones adopten medidas eficaces que garanticen el cumplimiento de la normativa y unas condiciones de competencia en igualdad para el conjunto del sector". Así, adelanta que tiene previsto continuar su movilización con "una manifestación autonómica" el próximo 7 de octubre en la capital donostiarra.