ELA pide un acuerdo interprofesional para poder estudiar euskera en horario laboral

El sindicato ELA ha defendido la consecución de un acuerdo interprofesional entre sindicatos y patronales que recoja el derecho a estudiar euskera en horario laboral, entre otras iniciativas para promover el uso de la lengua vasca en el mundo del trabajo.

En una rueda de prensa celebrada en su sede de Bilbao, el responsable de euskera del sindicato ELA, Pello Igeregi, ha señalado que la mayor dificultad de las personas trabajadoras para aprender euskera en horario de trabajo es, en su opinión, "la precariedad laboral".

"Compaginar los horarios de trabajo, la conciliación familiar y los estudios de euskera es muy difícil", ha explicado, por lo que "el aprendizaje del euskera en horario laboral es estratégico si realmente queremos euskaldunizar a las personas adultas". Además, entiende que para poder realizarse debe hacerse un acuerdo interprofesional "mientras el Estado español monopolice la normativa laboral".

Tras afirmar que es necesario en este aspecto la "implicación" tanto del Gobierno vasco como del navarro, así como de otros agentes y patronales.

Por otra parte, Igeregi ha anunciado que en "los próximos meses" el sindicato llevará a cabo propuestas para ampliar los servicios de traducción simultánea a otros ámbitos del mundo laboral. Además, ha censurado que en la actualidad el Gobierno Vasco disponga "de un servicio de traducción que sea de pago incluso para el propio gobierno vasco y sus diferentes departamentos", así como para el Consejo de Relaciones Laborales.