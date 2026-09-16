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Euskadi prevé movilizar 25 millones de euros para impulsar la circularidad del acero y los metales

Basque Zirkular Metals reúne a 11 empresas industriales y fija para 2026 la puesta en marcha del Pasaporte Digital de Producto.

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco prevé movilizar cerca de 25 millones de euros, el 70 % de ellos de capital privado, a través del proyecto Basque Zirkular Metals, con el objetivo de impulsar la reutilización de materiales, la trazabilidad y la descarbonización del sector del acero y los metales en Euskadi.

La iniciativa, presentada este miércoles en Barakaldo por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, reúne a 11 empresas industriales, cinco clústeres y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. El proyecto incide especialmente en sectores como la siderurgia, la automoción, la movilidad, la energía eólica, la fabricación avanzada y la construcción.

Uno de sus primeros objetivos es poner en marcha durante 2026 el Pasaporte Digital de Producto, una herramienta que permitirá mejorar la trazabilidad de materiales como el acero y el aluminio y que responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea en materia de circularidad.

Más materiales reciclados y trazables

El proyecto parte de varios retos identificados tras más de 50 sesiones con agentes de la cadena de valor. Entre ellos figuran el acceso a materias primas secundarias de calidad, la mejora tecnológica, la trazabilidad, el ecodiseño y la adaptación a la nueva regulación europea.

El Gobierno Vasco sostiene que una mayor utilización de materiales secundarios puede contribuir a reducir el consumo energético y las emisiones asociadas a la producción de acero, además de disminuir la dependencia de materias primas procedentes del exterior.

Según los datos aportados por la viceconsejera de Transición Energética, Irantzu Allende, el acero y los metales representan el 49 % del valor añadido bruto industrial de Euskadi y más de 110 000 empleos. El consumo anual de metal alcanza los 10 millones de toneladas y supone el 63 % de la huella de carbono asociada a los materiales utilizados por la industria vasca.

El proyecto busca, por tanto, avanzar hacia una industria capaz de reutilizar y mantener durante más tiempo los materiales, además de desarrollar tecnología vinculada al acero bajo en carbono.

Entre las empresas participantes figuran ArcelorMittal Sestao, Sidenor, Tubacex, Gescrap, CAF, Gestamp, Gamesa Gearbox y Haizea Wind Group, junto a los clústeres Siderex, AFM, Build:INN, Acicae y Aclima, y agentes tecnológicos y educativos como BRTA, EHU y Tknika.

Industria Comunidad Autonóma Vasca Gobierno Vasco Economía

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