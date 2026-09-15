El Ayuntamiento de San Sebastián impulsa en Martutene una nueva planta solar para 11 edificios municipales
El Ayuntamiento de San Sebastián impulsa en el barrio de Martutene una nueva planta solar para 11 edificios municipales. La instalación de Arantzazuko Ama producirá más de 90 000 kWh al año y permitirá ampliar el autoconsumo compartido en equipamientos públicos, según ha indicado el concejal donostiarra de Medio Ambiente y Mantenimiento y Servicios Urbanos, Íñigo García.
En un comunicado, García ha indicado que el Consistorio "sigue avanzando en la generación de energía renovable y el autoconsumo compartido con la adjudicación de una nueva instalación fotovoltaica en el colegio público Arantzazuko Ama, en Martutene". "La planta permitirá suministrar energía renovable a once edificios municipales y ha sido adjudicada por un importe de 89 691,74 euros", según ha indicado García que ha detallado que "la nueva instalación contará con una potencia nominal de 100 kW y estará formada por 200 paneles solares de 500 Wp, que se colocarán sobre la cubierta de las canchas deportivas del centro educativo".
"La producción estimada alcanzará los 90 090 kWh anuales, que serán distribuidos entre distintos equipamientos municipales situados en un radio de 2000 metros", ha indicado.
Entre los once edificios beneficiarios se encuentran centros escolares, equipamientos culturales y asociaciones de personas mayores. La Casa de Cultura Ernest Lluch del barrio de Amara "será uno de los principales receptores de la energía generada, con un 38 % del reparto previsto", según ha destacado.
García ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja también en el desarrollo de una instalación fotovoltaica de mayor dimensión en el polideportivo de Mons. "El proyecto se encuentra actualmente en fase de estudios previos y contempla la colocación de alrededor de 1560 paneles solares, con una potencia instalada de 920,4 kWp, cercana a 1 MW", ha explicado.
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