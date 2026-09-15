El IPC se dispara en agosto y escala al 4,5 % en Euskadi y al 4,2 % en Navarra

Los precios siguen asfixiando los bolsillos de los ciudadanos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado la escalada de los precios durante el mes de agosto. El encarecimiento generalizado de los combustibles ha provocado un repunte que afecta directamente a Hego Euskal Herria, situando el coste de la vida en cifras que no se registraban desde hace más de tres años.

La Comunidad Autónoma Vasca ha sufrido con especial intensidad este encarecimiento, con una inflación que sube hasta el 4,5 % (ocho décimas más que en julio), lo que sitúa a Euskadi como la sexta comunidad con la tasa interanual más alta. En los ocho primeros meses del año, los precios han crecido un 3,8 %.

Por territorios, Bizkaia ha sido el que ha tenido un incremento más alto (4,9 %), seguido de Álava (4,5 %), mientras que Guipuzkoa se ha quedado por debajo del 4 % (3,9 %).

Según los datos hechos públicos por INE, Transporte, con una subida del 3,1 %, y Restaurante y Alojamiento, con un 1,3 %, son los sectores con mayor incremento de precios respecto a julio, mientras que Vestido y Calzado es donde más han bajado (-0,8%).

En Navarra, aunque el IPC se sitúa ligeramente por debajo del dato de la CAV y de la media del Estado español, (4,3 %), el 4,2 % definitivo en agosto confirma la misma tendencia al alza provocada por el fuerte encarecimiento de los carburantes. En comparación con el mes anterior se observa en la Comunidad Foral un incremento del 0,5 % y en lo que va de año del 3,5 %.

Por sectores, Transporte, con un incremento del 9,5 % en un año, lidera los aumentos seguido de la Vivienda (7,6 %), mientras que el único descenso se produce en Vestido y Calzado (-11,6 %).

En el Estado español el IPC definitivo se ha situado en el 4,3 %, siete décimas por encima del registrado en julio. El índice de la inflación subyacente —que excluye alimentos frescos y energía— ha bajado una décima hasta el 2,9 %, lo que demuestra que la subida generalizada está ligada directamente al transporte y los combustibles.

El fin de ayudas y la subida del petroleo

Esta coyuntura llega, además, en un momento crítico para los consumidores de Hego Euskal Herria. Salvo que se apruebe una prórroga de última hora, las bonificaciones extraordinarias al combustible (las bonificaciones de 20 céntimos para el gasóleo y 5 céntimos para la gasolina) dejarán de estar vigentes en octubre.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha subido este martes más de un 1,6 % antes de la apertura de las bolsas europeas, hasta situarse en 107,3 dólares por barril, tras el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí y las dificultades de los petroleros para atravesar el estrecho de Ormuz.