KPIa % 4,5 igo da abuztuan Euskadin eta % 4,2 Nafarroan
Espainiar Estatuan azken 3 urteetako mailarik altuenean dago urte arteko indizea: % 4,3an. Batez ere erragaien igoerak eragin du KPI-aren gorakada. Elikagaiak eta energia kontuan hartzen ez dituen azpiko inflazioa zertxobait apaldu da, %2,9an dago, aurreko hilean baino hamarren bat apalagoa da.
Prezioen igoerak ez du etenik, eta herritarren poltsikoak estutzen jarraitzen du. Estatistika Institutu Nazionalak (INE) berretsi egin du abuztuko prezioen gorakada. Azken hiru urteetako mailarik altuenean dago urte arteko indizea, eta, batez ere, erregaien igoerak eragin du KPIaren gorakada Hego Euskal Herrian.
Euskal Autonomia Erkidegoan garestitzea nabarmena izan da; izan ere, inflazioa % 4,5eraino igo da (uztailean baino zortzi hamarren gehiago), eta Euskadi urte arteko tasarik altuena duen seigarren erkidegoa da. Urteko lehen zortzi hilabeteetan, prezioak % 3,8 hazi dira.
Lurraldeka, Bizkaian izan da hazkunderik handiena (% 4,9), eta ondoren Araban (% 4,5); Gipuzkoa, berriz, % 4tik behera geratu da (% 3,9).
INEk argitaratutako datuen arabera, uztailarekin alderatuz gero, Garraioaren sektorea garestitu da gehien (% 3,1), eta atzetik, bigarren postuan, Jatetxeak eta Ostalaritza daude (% 1,3rekin). Jantzigintza eta Oinetakoen alorrak, berriz, jaitsi dira gehien (-% 0,8).
Nafarroan, KPIa EAEko datuaren eta Espainiako Estatuko batezbestekoaren (% 4,3) azpitik geratu da. Hala ere, abuztuko % 4,2ko behin betiko datuak erregaien garestitzeak eragindako goranzko joera berretsi du. Aurreko hilabetearekin alderatuta, % 0,5 egin dute gora prezioek Foru Erkidegoan, eta urte hasieratik % 3,5ekoa izan da igoera.
Sektoreka, Garraioaren prezioa izan da gehien hazi dena, urtebetean, % 9,5eko igoerarekin, eta bigarren postuan dago Etxebizitzaren sektorea(% 7,6); jaitsiera bakarra, berriz, Jantzigintza eta Oinetakoak alorrean izan da (-% 11,6).
Espainiako Estatuan, % 4,3an kokatu da behin betiko KPIa, uztailean erregistratutakoa baino zazpi hamarren gehiago. Azpiko inflazioaren indizeak —elikagai freskoak eta energia kanpo utzi ohi dituenak— hamarren bat egin du behera, % 2,9raino; horrek agerian uzten du prezioen gorakada orokorra zuzenean lotuta dagoela garraioarekin eta erregaiekin.
Laguntzen amaiera eta petroleoaren igoera
Testuinguru horretan, nabarmendu behar da urriarekin batera bukatuko direla Hego Euskal Herrian erregaien hobariak. Espainiako Gobernuak 20 zentimoko laguntza ematen du gasolio litro bakoitzeko, eta 5 zentimokoa gasolina litroko. Abuztuko KPIaren datua eta prezioen bilakaera ikusita, aztertu beharko da neurri hori iraunarazteko proposamenik egiten ote duen Madrilgo Gobernuak.
Brent petrolioaren prezioa, Europan erreferentzia dena, % 1,6 baino gehiago garestitu da astearte honetan Europako burtsak ireki aurretik, upel bakoitzeko 107,3 dolarrean kokatzeraino, Saudi Arabiako Ekialde-Mendebaldeko oliobidea aldi baterako itxi dutelako eta petrolio-ontziek Ormuzeko itsasartea zeharkatzeko zailtasunak dituztelako.
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