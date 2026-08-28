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Erregaiek % 4,3ra igo dute inflazioa abuztuan, tasarik altuena 2023tik

Uztailean baino zazpi hamarren gehiago igo da inflazioa ( % 3,6), eta horrek 2023ko otsailetik izan duen mailarik altuenean kokatzen du inflazioa. Eragina izan du, neurri txikiagoan bada ere, elikagaien eta alkoholik gabeko edarien taldeak ere, horien prezioak gutxiago jaitsi baitira abuztuan.

(Foto de ARCHIVO) Una persona reposta el combustible de su moto en una gasolinera, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su sexta subida consecutiva, acumulando así un encarecimiento de hasta más del 21% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, y se asoma a los máximos del año en plenas vacaciones de verano. Jesús Hellín / Europa Press 18 AGOSTO 2026;GASOLINA;COMBUSTIBLE;VEHÍCULOS;COCHE;DIÉSEL;ENERGÍA;IMPUESTOS;AUTOMOCIÓN 18/8/2026

Pertsona bat gasolindegi batean, bere motozikleta erregaiz hornitzen. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainian prezioak %4,3 igo dira abuztuan, 2025eko hilabete berarekin alderatuta, erregaien garestitzeak bultzatuta. Igoera hori uztailekoa baino zazpi hamarren handiagoa da (%3,6), eta inflazioa 2023ko otsailetik izan duen mailarik altuenera eraman du.

Espainiako Estatistika Institutuak (INE) hilabete honetako kontsumo-prezioen indizearen (KPI) aurrerapen-datua argitaratu du ostiral honetan. Datu horiek ibilgailuentzako erregaien eta lubrifikatzaileen garestitzeak markatu ditu; izan ere, 2025eko abuztuan produktu horien prezioak jaitsi egin ziren.

Elikagai eta alkoholik gabeko edarien taldeak ere eragina izan du, baina neurri txikiagoan. Abuztuan, prezio horiek iazko hilabete berean baino gutxiago jaitsi dira. Hala ere, INEk ez du informazio zehatza irailaren 15era arte argitaratuko.

Abuztuko aurrerapen-datuak inflazioaren azelerazioa erakusten du. Uztailean ere lau hamarren egin zuen gora, %3,6raino, produktu energetikoen garestitzeak bultzatuta, bai Ekialde Hurbileko gatazkaren iraupenagatik, bai laguntza fiskalerako neurriak kentzen hasteagatik.

Ekonomia Ministerioaren arabera, abuztuko prezioen igoeraren atzean dago Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako erregaien garestitzea. Ildo horretan, Ministerioak adierazi du joera hori ez dela azpiko inflaziora igaro.

Halaber, Espainiako Gobernuak adierazi du "minutuz minutu" jarraitzen duela Iranen gatazkak Espainiako ekonomian duen eragina, gizarte-eragileekin eta kaltetutako sektoreekin batera. Gainera, gogorarazi du Erantzun Planean jasotako laguntza-neurriek indarrean jarraitzen dutela.

Dieselerako deskontua 

Abuztuan, erregaiek 10 zentimoko deskontua izan dute hidrokarburoen zergan litroko, uztailekoa baino pixkat gutxiago (15 zentimo litroko), Gatazkari Erantzuteko Planak aurreikusi bezala.

Babes-neurriak pixkanaka kentzeko prozesu horrek irailean jarraitu behar zuen, litroko 5 zentimoko deskontuarekin, urriaren 1ean erabat desagertu arte, indarrean dagoen dekretuak iraila amaitu arte bakarrik arautzen baititu laguntza fiskalak.

Babes-klausula

Hala ere, uztaileko gasolioaren prezioaren igoera handiak babes-klausula aktibatu zuen, eta, beraz, irailaren 1etik aurrera produktu horretarako hidrokarburoen zergaren jaitsiera litroko 20 zentimokoa izango da, hilabete horretarako aurreikusitako 5 zentimoen ordez.

Klausula horren arabera, erregairen baten prezioa % 15 baino gehiago igotzen bazen ekainean, haren deskontua 20 zentimora igoko litzateke litroko abuztuan, eta uztailean igotzen bazen, deskontua irailean aplikatuko litzateke.

Hala gertatu da gasolioaren kasuan (% 15,7 igo zen uztailean), baina ez gasolinaren kasuan (% 7,3 hilabete horretan). Beraz, irailean 5 zentimoko deskontua izango du, aurreikusita zegoen bezala.

Dekretuak ez du aurreikusten abuztuko inflazio-datuak biltzen dituen klausula aktibatzea; izan ere, xehetasunak ez dira irailaren 15era arte ezagutuko, eta planak hilabete horren amaierara arte bakarrik hartzen ditu.

Elektrizitateari eta gasari dagokienez, % 21eko BEZ orokorrarekin jarraituko dute; izan ere, prezioak ez ziren uztailean % 15eko muga baino altuagoak izan % 10eko BEZ murriztua aplikatzeko.

KPI Ekonomia

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